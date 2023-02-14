Ama bunun son konuşmamız olduğunu bilmiyordum. İki saat sonra başka bir haber alamadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum ama sağ salim buluruz inşallah. Bunun için her gün dua ediyorum" dedi.