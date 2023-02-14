Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.
Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'da!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Ganalı oyuncunun ailesi ve yakın arkadaşları Hatay'a geldi. İşte detaylar...
Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de dün itibariyle Hatay'a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.
GANA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Vatan'ın haberine göre; İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.