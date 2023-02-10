Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun durumu Türkiye dışında da yakından takip ediliyor. Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan ancak maç gecesinde yaşanan depreme Hatay'daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan dört gün geçmesine karşın henüz ulaşılamadı.
Son dakika deprem haberi: Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu!
Son dakika: Ülkemizi derinden sarsan merkez üssü Kahramananmaraş'ta gerçekleşen depremde enkazda kalan Hataysporlu Atsu'nun manevi annesi 71 yaşındaki Madam Comfort açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Milliyet'te yer alan habere göre uluslararası birçok yayın organında Christian Atsu'nun durumuyla ilgili haberler yer alırken, ülkesinde de tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Gana'da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu, duygu durumlarını kamuoyunun huzuruna çıkardı.
Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV'deki görüntülerde kameralara yansıdı.