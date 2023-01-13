Galatasaray ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, Hatayspor'u yenerek 8'de 8 yapmak ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Hatay ise kötü gidişata son vermek istiyor. Galatasaray-Hatayspor maçının detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Hatayspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayspor mücadelesinde forma giyemiyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer almıyor.

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul'da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.