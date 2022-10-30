Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den VAR eleştirisi!

MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “VAR sistemi denilen bir olay var, onun burada müdahale etmesi gerekiyor” dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 18:00