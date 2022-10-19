Teknik direktörlük kariyerine Hatayspor'da devam eden Volkan Demirel'in sözleşmesinde o madde dikkat çekti. İşte Demirel'in Hatayspor ile yaptığı o anlaşma...

Volkan Demirel'in Hatayspor macerası da beklentilerin üstünde başladı. İlk teknik direktörlük deneyimini geçirdiği Fatih Karagümrük'te de iyi bir görüntü sergileyen Volkan Demirel, sürpriz bir şekilde Hatayspor'a imza atmıştı.

VOLKAN DEMİREL'İN OPSİYON ŞARTI ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon küme düşme adayları arasında gösterilen Hatayspor ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme yapan Volkan Demirel'in opsiyon şartı da ortaya çıktı. Ajansspor'un haberine göre Volkan Demirel takımı ligde tutması halinde kontratı 1 yıl otomatik uzayacak.



HOCANIN KENDİNE GÜVENİ TAM

Kendisine ve ekibine güvendiğini her fırsatta dile getiren Volkan Demirel, Akdeniz temsilcisini ligde tutacağına inanıyor. Söz konusu senaryoda Volkan Demirel 2023-24 sezonunda da Hatayspor'u çalıştıracak.

İLK 2 MAÇTA 6 PUAN ALMIŞTI

Serkan Özbalta'nın yerine göreve gelen Volkan Demirel, takımıyla çıktığı ilk maçta deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti. Başarılı hoca ikinci maçında ise sahasında Alanyaspor'u 1-0'la geçip 2'de 2 yapmıştı.

KARAGÜMRÜK'E BOYUN EĞDİ, BU HAFTA RAKİP BEŞİKTAŞ

Volkan Demirel, Hatayspor'la çıktığı 3. maçta ise ilk yenilgisini eski takımı Fatih Karagümrük'e karşı almıştı. Bordo-Beyazlılar bu hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Volkan Demirel'in dev maçta göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.