Süper Lig'de son iki haftanın flaş takımı Hatayspor'un başı borçlarla dertte.
Hatayspor'da Volkan Demirel'e kötü haber! FIFA'dan ceza kapıda...
Serkan Özbalta'nın ayrılışı sonrası Hatayspor'un başına geçen ve 2 maçta galibiyet alan Volkan Demirel'e kötü bir haber geldi. Akdeniz ekibinin, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı geleceği iddia edildi. İşte detaylar...
Yabancı oyuncularla geçmiş dönem alacakları nedeniyle problem yaşayan Bordo-Beyazlılar'a, FIFA'dan şok bir haber geldi.
Fanatik'in haberine göre; Güney ekibinde 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi.