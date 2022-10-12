Söz konusu sezonda Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti.