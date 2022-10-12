Demirel'e kötü haber! FIFA'dan ceza kapıda...
Hatayspor tek attı 3 aldı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SGK duyurdu: Emekliye 5 bin TL promosyon!
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de AEK maçı öncesi 6 eksik! F.Bahçe'de AEK maçı öncesi 6 eksik! 11:43
Salih'den Trabzonspor maçı yorumu! Salih'den Trabzonspor maçı yorumu! 11:39
Ferdi değerini katlıyor! Ferdi değerini katlıyor! 11:39
Ismael'den flaş karar! Trabzonspor maçında... Ismael'den flaş karar! Trabzonspor maçında... 11:33
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jesus... F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jesus... 10:37
Flaş Terim sözleri! "Hayran kaldım" Flaş Terim sözleri! "Hayran kaldım" 10:01
Daha Eski
Olay sözler! "Değersizleştirme var" Olay sözler! "Değersizleştirme var" 09:10
İsmail Yüksek için büyük vefa! Eski kulübü unutulmadı İsmail Yüksek için büyük vefa! Eski kulübü unutulmadı 23:26
G.Saray Nef sahasında galip! G.Saray Nef sahasında galip! 22:18
Jesus'tan oyuncularına uyarı! Jesus'tan oyuncularına uyarı! 22:15
G.Saray Nef sahasında galip! G.Saray Nef sahasında galip! 22:01
Yönetimden Jesus kararı! Devre arasında... Yönetimden Jesus kararı! Devre arasında... 21:51
SON DAKİKA