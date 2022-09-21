Volkan Demirel: Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız!

Volkan Demirel: Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız!

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 6 lig maçında 1 puan alabilen güney ekibinde yaşanan teknik adam değişikliği sonrası, Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza atarken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demirel, "Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" dedi.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 21:31