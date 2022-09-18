Hatayspor son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'la görüşüyor.
İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
Geçen sezon Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar alan ve koltuğu Jorge Jesus'a devreden teknik direktör İsmail Kartal'ın, yeni adresi belli oluyor. Sezon başında herhangi bir takımla anlaşmayan Kartal, Süper Lig'e yeniden geri dönmeye hazırlanıyor. İşte İsmail Kartal'ın yeni adresi... | Son dakika spor haberleri
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 09:49
Hatayspor yönetimi 7 haftada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırdı. Fanatik'in haberine göre, Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı İsmail Kartal.
Özbalta ile yollar ayrıldı
Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.