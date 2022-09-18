İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

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Meteoroloji uyardı: Plan yapanlar DİKKAT! 18 Eylül Pazar 2022 bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
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