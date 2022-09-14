Hatayspor'dan açıklama geldi! Volkan Demirel'in adı geçiyordu...
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan teknik direktör konusunda bir açıklama geldi. İşte bordo-beyazlıların yapmış olduğu paylaşım...
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 16:44
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde kulübümüzün teknik direktörlük göreviyle ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Süper Lig'in 7. haftasında evimizde oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmıştır. Kayserispor maçında efsane taraftarlarımızı tribünde takımımızı desteklerken görmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.