Trabzonspor Hatayspor maçının ardından Erce Kardeşler: Benim için özel bir gündü

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili takımdan Hatay'a transfer olan Erce Kardeşler, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve "Benim için özel bir gündü. Umarım ki Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri yerlere gelirler." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Atakaş Hatayspor'da Erce Kardeşler, mağlubiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Benim için özel bir gündü. Ayrıldıktan sonra ilk maçımı Trabzonspor'a karşı oynamak benim için çok duygusaldı. İleride çocuklarıma anlatacağım bir anı. Umarım ki Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri yerlere gelirler.