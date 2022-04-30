Hatayspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlayacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Altay maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Altay maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.