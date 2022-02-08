Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı. Hatay ekibi transferi resmen duyurdu.
Hatayspor 27 yaşındaki orta sahayı sezon sonuna kadar kiraladı.
Benzia 2018/19 sezonunda sarı lacivertli formayı giymişti.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Yassine Benzia💪🏻
Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır.
Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz🔴⚪"
#Transfer✍️— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 8, 2022
Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Yassine Benzia💪🏻
Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır.
Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz🔴⚪#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/EQLs00Z0js