Hatayspor - Galatasaray maçında bir penaltı kararı daha! İşte o pozisyon...

Hatayspor - Galatasaray maçında bir penaltı kararı daha! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı kazandı. Bu karar aynı zamanda maçın ilk yarısındaki ikinci penaltı kararı oldu. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 19:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022- 20:05