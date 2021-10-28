Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Beşiktaş'tan korkmuyoruz"
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz, bugüne kadar hiçbir rakipten korkmadık ve Beşiktaş'tan da korkmuyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, cumartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
Ömer Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.
"BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'İN EN DERİN KADROSUNA SAHİP"
Mücadelenin zorlu olacağını bildiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bana göre Süper Lig'in en derin kadrosuna sahip, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş'la evimizde karşılaşacağız. Buradaki atmosferin futbolculara moral ve motivasyon olarak yansıyacağını düşünüyorum.
İyi durumdayız, inşallah cumartesi günü bu gidişatımızı güzel bir sonuçla devam ettirebiliriz. Şu an bulunduğumuz noktadan gayet memnun ve mutluyuz. İnşallah bu hafta alacağımız sonuçla orada kalmamızı sağlarız. Ligin ilk çeyreğini oynadık.
Önümüzde çok zorlu ve uzun bir maraton var. Biz hafta hafta bakıyoruz. İlk olarak önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. İyi bir mücadele ve futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
"BEŞİKTAŞ'TAN DA KORKMUYORUZ"
Atakaş Hatayspor'un, İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olacağı maç öncesinde Ömer Erdoğan, siyah-beyazlı takıma karşı cesur bir futbol oynayacaklarını söylemişti.
Ömer Erdoğan şu şekilde konuşmuştu: "Biz, bugüne kadar hiçbir rakipten korkmadık ve Beşiktaş'tan da korkmuyoruz. Onlara karşı hücum oynamayı düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı büyük bir saygı duyuyorum ama oraya galibiyet için gideceğiz.
Benim oyun anlayışıma göre, en iyi savunma hücumdur. Beşiktaş maçında da bu anlayışımdan asla taviz vermeyeceğim. İstanbul'da iyi bir futbol sergileyip Hatay'a en iyi sonucu alarak dönmek istiyoruz."
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