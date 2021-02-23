Boupendza'nın başarı sırrını Ömer Erdoğan açıkladı!

Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 18 gol kaydeden Hatayspor'un yıldızı Boupendza'nın başarısının sebeplerini teknik direktörü Ömer Erdoğan açıkladı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'de gol krallığı yarışını önde götüren forvetleri Aaron Boupendza'nın gösterdiği performanstan dolayı kendisinin ve takımının mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Boupendza ve diğer oyuncularının takımın başarısı için çok fedakarlık yaparak mücadele ettiğini belirtti.

Boupendza'nın ligde birbirinden güzel gollere imza attığını ifade eden 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Boupendza sırf gol atma ve asist yapma özelliğiyle değil, zamanı geldiğinde savunmaya desteğiyle, gerektiğinde diğer bölgelerde de bulunarak takımın başarısına çok büyük katkı sağladı. Boupendza, özellikle son haftalarda attığı birbirinden güzel gollerle daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Futbol eninde sonunda gol oyunu. Gol atan daha çok göz önünde oluyor ama burada hiçbir oyuncumu ayırmak istemiyorum. Takım olarak bir başarı elde ediyorsak kalecimizden başlayarak sonradan oyuna giren, hatta forma rekabetinde önünde oynayan arkadaşını zorlayan, onu daha da ileriye taşıyan arkadaşlarımızın da burada çok büyük payı var."

Başarıya giden yolda sadece bir oyuncunun katkısının yetmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Boupendza da bunu biliyor. Atılan goller eğer galibiyeti getirmiyorsa, açıkçası gollerin çok büyük önemi olmuyor. Ligde düşme potasında olan takımın oyuncusu 15-20 gol atsa bile bu kadar ön planda olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"ONUN BURADA MUTLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Ömer Erdoğan, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Boupendza'ya hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok kulüpten ciddi transfer teklifleri geldiğini aktardı. Boupendza'nın takım arkadaşlarıyla güzel bir uyumu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kesinlikle Boupendza ile devam etme taraftarıyız. Boupendza bu performansla devam ettiği sürece bundan sonraki süreçte kendi de eğer yeni bir yere gitmek, yeni bir heyecan yaşamak istiyorsa ve kulüp de gerçekten kazançlı çıkacaksa biz de zaten önüne taş koymayız. Kendisine bunu ilettik. Boupendza, transfer dönemi kapandıktan sonra da performansından, karakterinden ödün vermedi. Aynı ciddiyetle, performansla devam ediyor. Onun burada mutlu olduğunu görüyoruz. Bizimle beraber onun da bu başarıda pay sahibi olmak istediğini görüyoruz. Keyif aldığını görüyoruz. Bu onun için de bizim için de çok önemli."

Atakaş Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu Boupendza, Süper Lig'de forma giydiği 23 maçta 18 gole imza attı.

Boupendza, gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın da en formda golcüleri arasında gösteriliyor.

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