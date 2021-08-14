Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Sackey, Burak, Adekugbe, Bodjemaa, Ribeiro, Traore, Lobhanidze, Boupoendza, Diouf

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Quannes, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ahmet, Jorgensen

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