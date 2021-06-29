Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe ve Galatasaray talipti...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'e attığı fantastik gollerle damga vuran Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Gabonlu yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta devrede. İşte transferin detayları...
Gabon basını Boupendza için birçok iddia ortaya attı. Başarılı futbolcu için Atalanta, Fiorentina ve Arsenal'in devrede olduğu aktarıldı. Gabon Media Time'da yer alan habere göre Boupendza için özellikle Atalanta'nın ısrarcı olduğu ifade edildi.
DEĞERİNİ YÜZDE 1800'E KATLADI
Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi.
ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
Hatayspor, Boupendza için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.
ARSENAL DE DEVREDE İDDİASI
Aaron Boupendza için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Aubameyang'ın Boupendza için olumlu referans olduğu ifadeleri yer almıştı. Boupendza için Atalanta ile Hatayspor görüşme gerçekleştiriyor.
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