25 Haziran 2021, Cuma

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Hatay Stadı'nın açılışında açıklamalarda bulundu!

Başkan Erdoğan: Yeni Hatay Stadı ülkemize hayırlı olsun
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un yeni stadının açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Hatayspor Stadyumu müstesna statlarımızdan biri oldu. Bordo-Beyaz stadımızın, gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarısıyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor yeni stadına kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Yeni Hatay Stadı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

"Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz."

"Hatayspor Stadyumu müstesna statlarımızdan biri oldu. Bordo-Beyaz stadımızın, gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarısıyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"HATAY'IN GENÇLİĞİNE NE LAYIKSA ONU YAPACAĞIZ"

"Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız."

"Yapacağımız çok şey var. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapıyla en ileri hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesini biz kurduk. Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 2350 kişili yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık."

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