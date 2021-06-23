23 Haziran 2021, Çarşamba

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberleri: Hatayspor Wilfried Bony'i gündemine aldı!

Süper Lig ekibine tecrübeli golcü!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de ilk sezonunda oldukça başarılı bir grafik çizen , transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-beyazlılar bu doğrultuya göre Fildişi Sahilli 32 yaşındaki 'i gündemine aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak olan Ataka 'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi başlamadan 6'sı yerli 8 futbolcu ile ön anlaşma imzalayan Bordo-Beyazlılar forvetini de 'da buldu.

ve 'un takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Bordo-Beyazlılar forvet arayışlarını sürdürürken, yönetim gündemine Fildişi Sahilli 32 yaşındaki 'i aldı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın İttihad takımında forma giyen tecrübeli forvetin ile sözleşmesinin bittiği ve serbest kaldığı öğrenildi.

CV'Sİ OLDUKÇA İYİ

'ün haberine göre, geçtiğimiz sezon olduğu gibi genç futbolcularla tecrübeli futbolcuların ağırlık olduğu bir kadro yapılanmasını seçen , gittiği hiçbir takımda yararlı olamayan Bony'i tecrübesinden dolayı istiyor. Mame Diouf'u da kariyerinin bitme noktasında bulup takıma kazandıran Bordo-Beyazlılar Wilfried Bony'i de renklerine bağlamanın yollarını arıyor. 1 Temmuz 2019'da ile sözleşmesi biten Bony soluğu Suudi Arabistan'da aldı. takımı ile anlaşan tecrübeli futbolcu, 1 yıl bu takımın formasını giydi. 32 Yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu şu anda kulüpsüz.

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