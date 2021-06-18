18 Haziran 2021, Cuma

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberleri: Samuel Ayomide Adekugbe resmen Hatayspor’da

Samuel Ayomide Adekugbe Hatayspor’da
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika transfer haberleri: , oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan 'in flaş takımlarından , geçtiğimiz sezon forması giyen 'yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 26 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

kampında bulunan Adekugbe ile Hatayspor Onursal Başkanı , online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Onursal Başkanımız Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve 'umuza hayırlı olsun."

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