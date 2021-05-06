06 Mayıs 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Hatayspor'dan Boupendza ve Diouf açıklaması!

Hatayspor'dan Boupendza ve Diouf açıklaması!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'da basın sözcüsü Vardı, Aaron ve Mame 'un performanslarından memnun olduklarını söyledi. Vardı, Gabounlu yıldız Boupendza'nın transferi hakkında ise, "Bir limit belirledik. Bu limiti veren olur ve oyuncumuz da isterse takımdan ayrılabilir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

yönetimi, 'de gol krallığı yarışını önde götüren 21 gollü forvetleri Aaron ve 18 golle üçüncü sırada bulunan Mame 'un gol krallığındaki tatlı rekabetinden memnun.

Kulüp basın sözcüsü Vardı, yaptığı açıklamada, sezon başında transfer ettikleri Gabonlu Boupendza ve Senegalli futbolcuları Diouf'un ligde gösterdikleri üstün performanstan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Boupendza ve Diouf'un oynadıkları maçlardaki mücadele ve performansının tüm takıma olumlu yansıdığını ifade eden Vardı, oyuncuların gol krallığı yarışındaki tatlı rekabetlerinden de onur duyduklarını kaydetti.

Vardı, gol krallığı yarışında Hatayspor'dan iki oyuncunun olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Boupendza ve Diouf'un gol krallığı yarışında olması için çok büyük bir onur. Bugün 'de yüzlerce milyonluk bütçesi olan takımlarda da gol krallığı için yarışan futbolcularımız var. Gol krallığında Hataysporlu iki futbolcunun olması bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Umarım kalan maçlarımızda da Diouf ve Boupendza gollerini atar. Sezon sonunda gol krallığında birinci ve ikinci oluruz, bu mutluluğu hep birlikte paylaşırız."

Vardı, Hatayspor'un Süper Lig'de başarılı olmasının yanı sıra Boupendza ve Diouf'un gol krallığı yarışının beraberinde 'ın tanıtımına önemli katkılar sağladığını da aktardı.

Boupendza ve Diouf'un sezon sonunda transfer edilecekleri ve bunun için bazı kulüplerle görüşme içinde oldukları yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Vardı, "Şu an için herhangi bir teklif yok. Hatayspor'a hizmet etmeye devam edecekler. Önümüzdeki dönemde bizimle kalmak istediklerini herkes söylüyor. Boupendza'nın transferiyle ilgili bir limit koymuştuk. Bu limiti veren olursa ve oyuncumuz da isterse transfer edebiliriz. Tesislerimizin yapılması ve çeşitli ihtiyaçlarımızla ilgili böyle bir düşüncemiz var ama Boupendza, devam etmek isterse aynı şekilde devam ederiz." diye konuştu.

Süper Lig'de bordo-beyazlı ekibin attığı 60 golün 39'unu Boupendza ve Diouf kaydetti.

Ligde gol krallığında 21 golle ilk sırada Boupendza bulunurken, onu 19 golle Beşiktaşlı futbolcu ve 18 golle de Diouf izliyor.

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