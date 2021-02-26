Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor bu sezon aldığı sonuçlarla sezona damga vuran takımlardan birisi oldu. Bordo-beyazlılarda teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi kulüp tarafından 2 yıl daha uzatıldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, oynattığı futbolla ve aldığı sonuçlarla başarılı performans gösteren teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha Atakaş Hatayspor'umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı, Genel Sekreterimiz Prof.Dr.Mustafa Özat, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz Özhan Pulat katıldı. Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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