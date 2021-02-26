26 Şubat 2021, Cuma

HATAYSPOR

Son dakika: Atakaş Hatayspor Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu

Hatayspor'da Ömer Erdoğan kararı! Sözleşmesi...
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden bu sezon aldığı sonuçlarla sezona damga vuran takımlardan birisi oldu. Bordo-beyazlılarda teknik direktör 'ın sözleşmesi kulüp tarafından 2 yıl daha uzatıldı.

'in yeni ekiplerinden , oynattığı futbolla ve aldığı sonuçlarla başarılı performans gösteren teknik direktör 'ın sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha 'umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız Başkanı Doç.Dr., Başkan Vekilimiz , Futbol Şube Sorumlumuz , Genel Sekreterimiz Prof.Dr., Sportif Direktörümüz , Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz katıldı. Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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