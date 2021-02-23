Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Boupendza'nın kariyeri...
Hatayspor'un sezon başında Bordeaux'dan kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında ve nereli? Daha önce oynadığı kulüpler hangileri? İşte Boupendza'nın kariyeri ve hakkında her şey...
Tam adı Aaron Salem Boupendza olan futbolcu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin CF Mounana takımında başlayan Gabonlu golcü, 2016 yılında Bordeaux altyapısına transfer oldu.
2017 yılında Bordeaux ile profesyonel sözleşme imzalayan Boupendza; Pau FC, Ajaccio, Tours ve Feirense'de kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında Hatayspor'a kiralandı.
Bu sezon Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 23 maça çıkan golcü futbolcu, attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
Gabon Milli Takımı'nın formasını da terleten Aaron Boupendza, milli takımla çıktığı 15 maçta 3 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama