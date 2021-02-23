23 Şubat 2021, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Boupendza'nın kariyeri...

Aaron Boupendza kimdir?
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'un sezon başında 'dan kadrosuna kattığı ve 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında ve nereli? Daha önce oynadığı kulüpler hangileri? İşte Boupendza'nın kariyeri ve hakkında her şey...

Tam adı olan futbolcu, 7 Ağustos 1996 tarihinde 'un kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımında başlayan Gabonlu golcü, 2016 yılında altyapısına transfer oldu.

2017 yılında Bordeaux ile profesyonel sözleşme imzalayan Boupendza; , , ve 'de kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında 'a kiralandı.

Bu sezon ekibiyle 'de 23 maça çıkan golcü futbolcu, attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

'nın formasını da terleten , milli takımla çıktığı 15 maçta 3 gol attı.

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