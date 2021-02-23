Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Boupendza'nın kariyeri...

Hatayspor'un sezon başında Bordeaux'dan kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında ve nereli? Daha önce oynadığı kulüpler hangileri? İşte Boupendza'nın kariyeri ve hakkında her şey...

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan futbolcu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin CF Mounana takımında başlayan Gabonlu golcü, 2016 yılında Bordeaux altyapısına transfer oldu.

2017 yılında Bordeaux ile profesyonel sözleşme imzalayan Boupendza; Pau FC, Ajaccio, Tours ve Feirense'de kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında Hatayspor'a kiralandı.

Bu sezon Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 23 maça çıkan golcü futbolcu, attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Gabon Milli Takımı'nın formasını da terleten Aaron Boupendza, milli takımla çıktığı 15 maçta 3 gol attı.

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