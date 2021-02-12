13 Şubat 2021, Cumartesi
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"Yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız"
Ligin ilk yarısında Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyete de değinen Erdoğan, "Çok uzun süre oldu açıkçası, biz başka konumdayız rakip yine başka konumda, bizim sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. Biz o zamanlarda da dediğim gibi 'ders çıkaracağız' dedim ama bu hafta o ilk maçı kafamıza çok takıp da ona göre değil, biz yine futbolun doğruları ne, rakibi analiz ederken artılarını, eksilerini tespit ederek oyuncularımıza ona göre hazırlayarak yine maça çıkacağız. O maçı geride bıraktık. Her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle, istekle yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'ı yenmeleri moral motivasyon açısından iyi duruma getirdi"
Erdoğan, Alanyaspor'un hafta içerisinde Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası maçının çok avantaj olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray'ı yenmeleri moral motivasyon açısından iyi duruma getirdi. Yorgunluk açısından ise futbolcular üç günde maç oynamaya alıştığı için çok farklı bir durum olacağını düşünmüyorum. Biz de üç günde bir maç oynadığımız dönemlerde iyi durumdaydık."
"Hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık"
Hakemler ile ilgili konuşmama kararı aldıklarını belirten Erdoğan, "Açıklama yapmamızın bize bir faydası olacağını düşünmüyorum. Zaten maçtan sonra yorumcular, eski hakemler, MHK'da kendi arasında yorumluyordur. Konuşsanız da fazla bir şey değişmeyecek" dedi.
Şu an için cezalı hiç bir oyuncu olmadığını, Soner'in sakatlığının devam ettiğini Yusuf Abdioğlu'nun ise takımla birlikte çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.
Ömer Erdoğan'dan hakem açıklaması!
Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Biz de formdayız, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Alanyaspor bu sezon ligde keyif veren futbol oynadığını ve set ve geçiş oyunu iyi yaptıklarını belirterek, "Hem set oyununda hem de savunmadan hücuma çok başarılı bir şekilde etkili oyuncuları var ama biz de formdayız, iyi durumdayız inşallah pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız maçı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
"Yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız"
Ligin ilk yarısında Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyete de değinen Erdoğan, "Çok uzun süre oldu açıkçası, biz başka konumdayız rakip yine başka konumda, bizim sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. Biz o zamanlarda da dediğim gibi 'ders çıkaracağız' dedim ama bu hafta o ilk maçı kafamıza çok takıp da ona göre değil, biz yine futbolun doğruları ne, rakibi analiz ederken artılarını, eksilerini tespit ederek oyuncularımıza ona göre hazırlayarak yine maça çıkacağız. O maçı geride bıraktık. Her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle, istekle yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'ı yenmeleri moral motivasyon açısından iyi duruma getirdi"
Erdoğan, Alanyaspor'un hafta içerisinde Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası maçının çok avantaj olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray'ı yenmeleri moral motivasyon açısından iyi duruma getirdi. Yorgunluk açısından ise futbolcular üç günde maç oynamaya alıştığı için çok farklı bir durum olacağını düşünmüyorum. Biz de üç günde bir maç oynadığımız dönemlerde iyi durumdaydık."
"Hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık"
Hakemler ile ilgili konuşmama kararı aldıklarını belirten Erdoğan, "Açıklama yapmamızın bize bir faydası olacağını düşünmüyorum. Zaten maçtan sonra yorumcular, eski hakemler, MHK'da kendi arasında yorumluyordur. Konuşsanız da fazla bir şey değişmeyecek" dedi.
Şu an için cezalı hiç bir oyuncu olmadığını, Soner'in sakatlığının devam ettiğini Yusuf Abdioğlu'nun ise takımla birlikte çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.
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