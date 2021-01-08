08 Ocak 2021, Cuma

HATAYSPOR

Transfer resmen duyuruldu! Kamara Hatayspor'da

Hatayspor'dan hücuma takviye!
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

ekiplerinden , ve 'da forma giyen 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından 'de ve TFF 1. Lig takımlarından 'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu ile 2.5 +1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş katıldı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

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