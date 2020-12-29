29 Aralık 2020, Salı

HATAYSPOR

Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!

45 dakikada tam 4 gol! Durdurulamadı
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 5-0 önde kapatırken, Aaron Boupendza takımı adına 4 gole imza attı.

Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

BOUPENDZA'DAN İLK YARIDA 4 GOL

Konuk ekipte Aaron Boupendza, 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Boupendza daha önce ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.

Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.

Aaron Boupendza, Süper Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan 4. oyuncu oldu.

İŞTE BİR YARIDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR:

Bafetimbi Gomis
Fevzi Zemzem
Metin Oktay

Aaron Boupendza kimdir?

7 Ağustos 1996 Gabon doğumlu Aaron Boupendza futbola Gabon'da, CF Mounana takımında başladı. Boupendza, 2016 yılında Bordeaux'a transfer oldu. Forvet ile beraber kanatlarda da oynayabilen golcü futbolcu Pau , Ajaccio, Tours FC ve Feirense gibi takımlarda forma giydi.

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