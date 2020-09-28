Hatayspor Akintola'yı kiraladı!

Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan ve 3 haftada topladığı 7 puanla zirveyi paylaşan Atakaş Hatayspor, transferde de hız kesmiyor. Bordo-beyazlılar, Danimarka ekibi FC Midtjylland'den Nijeryalı kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri....

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

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