28 Eylül 2020, Pazartesi

HATAYSPOR

Hatayspor Akintola'yı kiraladı!

Hatayspor Akintola'yı kiraladı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'e flaş bir başlangıç yapan ve 3 haftada topladığı 7 puanla zirveyi paylaşan , transferde de hız kesmiyor. Bordo-beyazlılar,  ekibi  Midtjylland'den Nijeryalı kanat oyuncusu 'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. | Son dakika  haberleri....

ekiplerinden , çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

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