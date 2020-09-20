Ömer Erdoğan: Fenerbahçe maçında güzel bir sonuç alacağız
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz." dedi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.
Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:
"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda. Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."
"2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var"
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, görüşme halinde oldukları futbolcuların olduğunu ve kısa zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.
Erdoğan, transfer etmeyi istedikleri futbolcuların takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini aktararak, şunları belirtti:
"Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Oyuncularla şu an ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Onlarla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde iyi bir sonuç alır ve aramıza katılırlarsa takım içerisindeki rekabeti artırırmış oluruz. Lig bir maraton. Burada sayısal anlamda da minimum 24 oyuncuya ihtiyacımız var ki olası bir cezalı veya sakatlık durumunda diğer bekleyen oyuncular da görev alsın diye. Bir de 10. haftadan sonra haftada 2-3 maç tarzında yoğun bir maç trafiğine gireceğiz."
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