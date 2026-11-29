Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı Lyon-Monaco karşılaşmasıyla devam edecek. Groupama Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Lyon-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Lyon, Monaco'yu konuk edecek. Lille deplasmanından galibiyetle dönen ev sahibi ekip, başarılı performansını taraftarının önünde devam ettirmeyi amaçlıyor. Monaco ise yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Peki, Lyon-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Monaco maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Groupama Stadyumu'nda oynanacak.

LYON-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın abonelikleri üzerinden takip edebilecek.

MONACO'NUN LYON KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

Monaco, Ligue 1'de Lyon ile oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, geçmiş karşılaşmalardaki başarılı sonuçlarını bu mücadelede de tekrarlamayı hedefliyor.

Lyon, bu sezon Ligue 1'de henüz üst üste iki galibiyet alamadı. Lille karşısında kazanan ev sahibi ekip, Monaco mücadelesinde bu durumu değiştirme fırsatı yakalayacak.