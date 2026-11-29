Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak. Lider Dortmund'un sahasındaki mücadele öncesinde yayın detayları araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen karşılaşmasıyla devam edecek. Liderlik koltuğundaki Dortmund, taraftarının önünde kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Leverkusen ise güçlü rakibine karşı deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. Peki, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasındaki karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izleyebilecek.

LEVERKUSEN'İN LİDERLERE KARŞI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bundesliga'nın resmi maç önü değerlendirmesine göre Bayer Leverkusen, haftaya lider giren takımlara karşı oynadığı son 9 lig karşılaşmasının yalnızca birini kaybetti. Konuk ekip, bu başarılı performansını Dortmund karşısında da sürdürmek istiyor.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Leverkusen karşılaşması öncesinde Şampiyonlar Ligi mesaisinin ardından sınırlı bir hazırlık süresi buldu.

Bayern Münih'in 28 Kasım Cumartesi günü Hamburg ile oynadığı Bundesliga karşılaşması golsüz beraberlikle sona erdi. Zirve yarışındaki bu puan kaybı, Dortmund açısından Leverkusen mücadelesinin önemini artırdı.