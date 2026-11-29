La Liga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Barcelona, 14. haftada Deportivo La Coruna'nın konuğu oluyor. İki takımın Riazor'daki karşılaşması öncesinde yayın detayları araştırılıyor. Peki, Deportivo La Coruna-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo La Coruna-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Deportivo La Coruna ile Barcelona karşılaşacak. Sezonun ilk bölümünde başarılı bir performans ortaya koyan Barcelona, deplasmandan üç puanla dönerek liderliğini sürdürmek istiyor. Deportivo La Coruna ise rakibine karşı iç saha avantajını değerlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Deportivo La Coruna-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO LA CORUNA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Deportivo La Coruna ile Barcelona, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.15'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, La Coruna kentindeki ABANCA-Riazor Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

DEPORTIVO LA CORUNA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. La Liga mücadelesi, ilgili platforma abone olan futbolseverler tarafından dijital ortamda takip edilebilecek.

İKİ TAKIMIN GOL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

La Liga'nın ilk 13 haftasında rakip fileleri 51 kez havalandıran Barcelona, kalesinde 15 gol gördü. Deportivo La Coruna ise aynı süreçte 16 gol kaydederken 17 gole engel olamadı.

Bir dönem Barcelona forması da giyen Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon ligde kaydettiği 5 golle Deportivo La Coruna'nın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Barcelona, Riazor'da oynadığı son 7 lig karşılaşmasının 6'sını kazandı. İki takım arasındaki bu mücadele, 2017-2018 sezonundan bu yana Deportivo'nun sahasındaki ilk La Liga randevusu olacak.