Premier Lig'de 12. hafta heyecanı Crystal Palace-Hull City karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip, teknik direktör Thomas Frank yönetiminde ligdeki kötü serisini bitirmek istiyor. Peki, Crystal Palace-Hull City maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Crystal Palace-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Crystal Palace ile Hull City karşılaşacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, yeni teknik direktörüyle üç puan arayacak. Hull City ise deplasmanda etkili bir performans sergilemek istiyor. Peki, Crystal Palace-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak?

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-Hull City maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.05'te başlayacak. Mücadele, Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Crystal Palace-Hull City karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın aboneliği üzerinden takip edebilecek.

HULL CITY DEPLASMANDA ÜÇ PUAN ARIYOR

Premier Lig'in resmi maç önü verilerine göre Hull City, bu sezon oynadığı ilk 5 deplasman karşılaşmasında 6 gol kaydetti. Konuk ekip, son iki dış saha lig maçında ise rakip fileleri havalandıramadı.

Crystal Palace, 2026 takvim yılında Premier Lig'de Hull City karşılaşması öncesine kadar 58 gol yedi. Londra ekibinde savunma performansı, alınacak sonuç açısından önem taşıyor.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City, Crystal Palace'ın art arda karşılaştığı ikinci yeni yükselen takım olacak.