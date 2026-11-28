Çılgın Sayısal Loto'da 28 Kasım 2026 Cumartesi akşamının çekiliş sonuçları belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazandıran numaraları araştırıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? Joker ve SüperStar numaraları neler oldu?

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü ve son çekilişi tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Bir önceki çekilişten devreden 273 milyon 384 bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin akıbeti de merak konusu oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun 142. çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 28 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Hangi numaralar çıktı, kaç kişi ikramiye kazandı? İşte çekiliş sonuçları ve merak edilen tüm ayrıntılar...

28 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan altı numara, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu.

Çekiliş tarihi: 28 Kasım 2026 Cumartesi

Çekiliş numarası: 142

Kazandıran numaralar: 10-16-21-26-71-78

Joker: 35

SüperStar: 33

28 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO 6 BİLEN ÇIKTI MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sona ermesinin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı belli oldu. Milli Piyango Online tarafından yayımlanan ikramiye dağılımına göre kazanan kişi sayıları şu şekilde:

6 bilen:

Büyük ikramiye:

5+1 bilen:

5 bilen:

4 bilen:

3 bilen:

2 bilen:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

28 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını görüntüleyebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE DEVR ETMİŞTİ

25 Kasım Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Çekilişte 19, 40, 44, 45, 48 ve 80 numaraları çıkarken Joker 31, SüperStar ise 43 olmuştu.

Çarşamba günkü çekilişin ardından büyük ikramiye 273 milyon 384 bin 706 TL olarak bir sonraki çekilişe devretmişti.

BİR SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çekilişler haftanın üç günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto'da altı numaranın tamamını doğru bilen çıkmaması halinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.

Çekilişlere ilişkin sonuçlar ve çekiliş videoları Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde yayımlanıyor.