Brighton-Newcastle United maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı Brighton-Newcastle United mücadelesiyle sürüyor. İki takım da 12. haftada hanesine 3 puan yazdırmak isterken karşılaşmanın yayın detayları araştırılıyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?