Brighton-Newcastle United maçı nereden izlenir, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı Brighton-Newcastle United mücadelesiyle sürüyor. İki takım da 12. haftada hanesine 3 puan yazdırmak isterken karşılaşmanın yayın detayları araştırılıyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?
Brighton-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı Brighton-Newcastle United karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hull City karşısında mağlup olan Brighton, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Newcastle United ise deplasmanda 3 puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...
BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brighton-Newcastle United maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.05'te başlayacak. Mücadeleye Brighton'ın ev sahipliğindeki American Express Stadyumu sahne olacak.
BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Brighton ile Newcastle United arasındaki karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, ilgili kanalı kapsayan yayın abonelikleri üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.
NEWCASTLE UNITED DEPLASMANDA 3 PUAN ARIYOR
Son lig maçında Arsenal ile 2-2 berabere kalan Newcastle United, Brighton deplasmanında galibiyet arayacak. Matthias Jaissle yönetimindeki ekip, rakibi karşısında Premier Lig'deki ilk Amex Stadyumu galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.