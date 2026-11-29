Premier Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Londra'da oynanacak. Arsenal, Manchester City'yi ağırlarken iki İngiliz devinin puan mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Arsenal-Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı Arsenal-Manchester City karşılaşmasıyla devam ediyor. Son şampiyon Arsenal, taraftarının önünde önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Manchester City ise Londra deplasmanında kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Manchester City maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig'in 12. haftasındaki dev mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın aboneliği üzerinden izleyebilecek.

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Manchester City ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Enzo Maresca'nın öğrencileri, Arsenal deplasmanında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Mikel Arteta'nın öğrencileri ise 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda henüz puan kaybetmedi. Londra ekibi, Manchester City karşısında da bu başarılı performansını sürdürmek istiyor.

İki takım sezon başında Community Shield mücadelesinde de karşı karşıya gelmişti. Arsenal, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.