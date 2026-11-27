Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takım da haftayı üç puanla tamamlamak için mücadele edecek. Peki, Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?