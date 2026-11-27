İtalya Serie A'da haftanın açılış karşılaşmasında Bologna, Venezia deplasmanına çıkacak. Ligde farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden iki takımın randevusu futbolseverlerin gündeminde. Peki, Venezia-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Venezia-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı Venezia-Bologna karşılaşmasıyla başlıyor. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Venezia, taraftarı önünde üç puan arayacak. Son haftalarda topladığı puanlarla yükselişe geçen Bologna ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Venezia-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

VENEZIA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Venezia-Bologna maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanacak mücadeleye Pier Luigi Penzo Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VENEZIA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin merakla beklediği Venezia-Bologna karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, S Sport Plus'ın dijital yayın platformu üzerinden de abonelik kapsamında izlenebilecek.

Serie A'da çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Bologna, 18 puana ulaştı. Bu süreçte 17 gol atan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 15 gol gördü. Son lig maçında Udinese ile 1-1 berabere kalan Bologna, Venezia deplasmanında üç puan arayacak.

İtalya Hakemler Birliği tarafından açıklanan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını Vittorio Di Gioia ve Simone Della Mea yaparken mücadelenin dördüncü hakemi Daniele Perenzoni olacak.