İngiltere Premier Lig'de haftanın perdesi Nottingham Forest-Chelsea maçıyla açılıyor. Oliver Glasner'in öğrencileri taraftarı önünde kazanmak isterken Chelsea, Leeds United yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Peki, mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak isteyen Oliver Glasner yönetimindeki Nottingham Forest, taraftarı önünde önemli bir sınava çıkıyor. Son lig maçında Leeds United'a 4-1 mağlup olan Chelsea ise deplasmanda kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Chelsea maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaya City Ground ev sahipliği yapacak.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Nottingham Forest ile Chelsea arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden takip edilebilecek.

Premier Lig'in açıkladığı hakem programına göre karşılaşmayı Andy Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Tim Wood ve Craig Taylor üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Jarred Gillett olacak.

CHELSEA'DE İKİ EKSİK

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Maxence Lacroix'nın Nottingham Forest karşılaşmasında görev alamayacağını açıkladı. Leeds United maçında sakatlanarak oyundan çıkan Moises Caicedo'nun ise forma giyebilecek durumda olduğunu belirtti.