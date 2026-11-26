Milli Piyango Süper Loto'nun 26 Kasım 2026 tarihli çekilişinde büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmamasıyla devreden ikramiye 1 milyar 23 milyon 782 bin 654 TL'ye ulaştı. Saat 21.30'da yapılacak çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

Süper Loto açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? Süper Loto 26 Kasım 2026 çekilişi için geri sayım sürüyor. Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından Süper Loto'da büyük ikramiyenin 1 milyar TL'yi aşması dikkat çekti. 24 Kasım'daki çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti ve yeni çekilişin tutarı 1 milyar 23 milyon 782 bin 654 TL seviyesine ulaştı. İşte, 26 Kasım Süper Loto çekilişi ve sonuç sorgulama detayları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 26 Kasım Perşembe günü saat 21.30'da yapıldı.

1 MİLYAR TL'LİK SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ KİME ÇIKACAK?

Bu haftanın çekilişinde büyük ikramiye 1 milyar 23 milyon 782 bin 654 TL seviyesinde bulunuyor.

Süper Loto'da 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kişi veya kişiler büyük ikramiyeyi kazanacak. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacak.

SÜPER LOTO'DA SON ÇEKİLİŞİN KAZANAN NUMARALARI

24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen son çekilişte 3, 12, 19, 21, 25 ve 46 numaraları belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

26 Kasım çekilişinin sonuçları açıklandıktan sonra Milli Piyango Online resmi internet sitesinden bilet sorgulaması yapılabilecek. Çekiliş tarihini seçerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgilerine ulaşılabilecek.