Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. 141. çekilişte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak edilirken vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte 25 Kasım Sayısal Loto sonuçları...

25 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online'ın düzenlediği 141. çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Çekilişi takip eden vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol etmek ve büyük ikramiyenin sahibini öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. Haftanın üçüncü değil, ikinci çekilişi olan 25 Kasım Çarşamba günkü organizasyon saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişle birlikte 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları duyuruldu. Önceki çekilişte 266 milyon 518 bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin devretmesinin ardından gözler yeni sonuçlara çevrilmişti. 25 Kasım çekilişiyle birlikte büyük ikramiyenin durumu ve diğer kategorilerde kazanan kişi sayıları da netleşti.

25 KASIM SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Kasım tarihli çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 19-40-44-45-48-80

Joker: 31

SüperStar: 43

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI BELLİ OLDU MU?

Çekilişin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı belli oldu. 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin hangi şehre veya kaç kişiye isabet ettiği resmi sonuçlarla netleşti.

6 bilen: 0

Büyük ikramiye: 273.384.706,36 ₺

5 bilen: 6

4 bilen: 215

3 bilen: 8.256

2 bilen: 124.711

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişte ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilir.