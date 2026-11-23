Monza-Fiorentina karşılaşması, İtalya Serie A'da alt sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibinin galibiyet arayışı ve konuk takımın çıkış hedefi dikkat çekiyor. Peki, Monza-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte detaylar...

Monza-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan Monza-Fiorentina karşılaşmasıyla devam ediyor. Küme düşme hattındaki Monza, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Fiorentina ise deplasmanda alacağı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takım arasındaki puan farkının az olması mücadelenin önemini artırıyor. Peki, Monza-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

MONZA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monza-Fiorentina maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. İtalya Serie A'nın 12. haftasına sahne olacak mücadele, Monza'nın ev sahipliğinde Brianteo (U-Power) Stadı'nda oynanacak.

MONZA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza-Fiorentina maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport 2'nin yer aldığı televizyon platformlarından veya S Sport Plus üzerinden takip edebilecek.

MONZA-FIORENTINA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Serie A yönetiminin yaptığı atamaya göre karşılaşmayı Daniele Doveri yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcıları Giacomo Monaco ve Ayoub El Filali olacak.