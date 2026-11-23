Levante-Elche maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Levante ile Elche, İspanya LaLiga'da düşme hattını doğrudan ilgilendiren maça çıkıyor. Puan farkının yalnızca bir olması iki takım üzerindeki baskıyı artırıyor. Peki, Levante-Elche maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nereden takip edilecek? İşte detaylar...
Levante-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya LaLiga'da 13. haftanın son mücadelesinde Levante ile Elche karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarında yer alan iki ekip, milli ara sonrasında önemli bir sınava çıkıyor. Sezona istedikleri başlangıcı yapamayan takımların yalnızca bir puanla ayrılması, Valencia'daki karşılaşmaya ayrı bir önem kazandırıyor. Peki, Levante-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir, takımların son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...
LEVANTE-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Levante-Elche maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. İspanya LaLiga'nın 13. haftasında oynanacak karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi dijital ortamda takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformundan abonelikleri kapsamında yayına ulaşabilecek. Karşılaşma, LaLiga'da haftanın son maçını oluşturacak.
LEVANTE-ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Levante ile Elche arasındaki mücadele, İspanya'nın Valencia kentindeki Estadi Ciutat de València Stadı'nda oynanacak.
LEVANTE-ELCHE MAÇININ HAKEMİ KİM?
LaLiga'nın resmî maç bilgilerine göre karşılaşmayı Francisco José Hernández Maeso yönetecek. İspanyol hakem, alt sıralardaki iki takımın karşılaşacağı önemli mücadelede görev alacak.