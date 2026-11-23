Levante-Elche maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Levante ile Elche, İspanya LaLiga'da düşme hattını doğrudan ilgilendiren maça çıkıyor. Puan farkının yalnızca bir olması iki takım üzerindeki baskıyı artırıyor. Peki, Levante-Elche maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nereden takip edilecek? İşte detaylar...