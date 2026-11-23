Brentford - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig'de Brentford ile Everton, 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik üç puan için sahaya çıkacak. Ligde 16 puanla rakibinin önünde yer alan Everton, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Brentford ise sahasında alacağı galibiyetle rakibini yakalamayı amaçlıyor. Peki, Brentford - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
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İngiltere Premier Lig'de haftanın son maçında futbolseverleri Brentford ile Everton arasındaki mücadele bekliyor. İki takımın lig sıralamasında birbirine yakın konumda bulunması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Brighton deplasmanında kaybeden Brentford, taraftarı önünde yeniden galibiyet ararken Coventry City karşısında kazanan Everton, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve maç öncesindeki gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor.
BRENTFORD - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?
Brentford ile Everton arasındaki Premier Lig karşılaşması 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gtech Community Stadyumu'nda yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
BRENTFORD - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Premier Lig'de haftanın kapanış karşılaşması Brentford - Everton, Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BRENTFORD'DA IGOR THIAGO YOK
Ev sahibi Brentford, Brighton karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından Everton maçına hazırlanıyor. Brighton mücadelesinde kırmızı kart gören Igor Thiago, cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Keith Andrews'un öğrencileri, özellikle iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligde topladığı 14 puanın önemli bölümünü kendi sahasında kazanan Brentford, Everton karşısında taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmak istiyor.
EVERTON'DA MORALLER YERİNDE
David Moyes yönetimindeki Everton, milli maç arasına Coventry City karşısında aldığı galibiyetle girdi. Son iki maçını kazanan konuk ekip, Brentford deplasmanında da üç puan alarak galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.
16 puanla ligde altıncı sırada bulunan Everton, rakibi karşısında kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli bir adım atacak.
BRENTFORD VE EVERTON ARASINDA PUAN FARKI İKİ
Premier Lig'de geride kalan 10 haftanın ardından Everton 16 puanla altıncı, Brentford ise 14 puanla sekizinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında yalnızca iki puanlık fark bulunması, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor. Brentford kazanması halinde rakibini geride bırakma fırsatı yakalayacak. Everton ise deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
BRENTFORD - EVERTON CANLI MAÇ TAKİBİ