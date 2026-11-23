Brentford - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig'de Brentford ile Everton, 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik üç puan için sahaya çıkacak. Ligde 16 puanla rakibinin önünde yer alan Everton, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Brentford ise sahasında alacağı galibiyetle rakibini yakalamayı amaçlıyor. Peki, Brentford - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...