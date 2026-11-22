22 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları, pazar akşamı yapılan 140. çekilişle birlikte belli oldu. 977 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sonucu merak edilirken kupon sahipleri kazanan numaraları araştırıyor. Peki, 6 bilen var mı? İkramiye dağılımında kimler ne kadar kazandı?

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'da 22 Kasım 2026 Pazar gününün kazanan numaraları açıklandı. Haftanın üçüncü ve son Süper Loto çekilişi olan 140. çekilişte altı şanslı numara belirlendi. 977 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, kuponlarını kontrol etmeye başladı. Peki, 22 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? 6 bilen çıktı mı, ikramiye devretti mi? İşte sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye dağılımı...

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto'nun 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılan 140. çekilişinde kazanan altı numara belli oldu.

22 KASIM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR:

2 - 12 - 19 - 47 - 51 - 58

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 6 bilen kişi sayısına ve büyük ikramiyenin durumuna çevrildi.

SÜPER LOTO 22 KASIM ÇEKİLİŞİNDE 6 BİLEN VAR MI?

Süper Loto'nun 140. çekilişinde büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak ediliyor.

6 bilen kişi sayısı: Devir

Büyük ikramiye tutarı: 1.000.179.086,9 TL

SÜPER LOTO 22 KASIM İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango'nun 22 Kasım Pazar çekilişinin ardından ikramiye kategorilerindeki kazanan sayıları ve kişi başına düşen tutarlar şu şekilde:

6 bilen: 0 kişi – Devir TL

5 bilen: 26 kişi – 188.412,1 TL

4 bilen: 1.537 kişi – 4.957,85 TL

3 bilen: 37.903 kişi – 244,1 TL

2 bilen: 371.665 kişi – 26,35 TL

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

22 Kasım Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kazanan numaraları ve ikramiye miktarlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor.

Sorgulama işlemi için resmî sonuç sayfasına girilmesi, Süper Loto oyununun seçilmesi ve ilgili çekiliş tarihinin görüntülenmesi yeterli oluyor.

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI : https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün yapılıyor.

Salı: 21.30

Perşembe: 21.30

Pazar: 21.30

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara belirleniyor.

SÜPER LOTO KUPONU NASIL KONTROL EDİLİR?

Süper Loto oyuncuları, kuponlarında yer alan numaraları resmî çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

Kontrol sırasında kuponun çekiliş tarihi ve kazanan numaralarla eşleşen sayı adedi dikkate alınıyor. Kesin ikramiye bilgileri için Milli Piyango Online'ın sonuç kayıtları esas alınıyor.