Çılgın Sayısal Loto'da 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı düzenlenen 140. çekilişin sonuçları belli oldu. Katılımcılar kuponlarını 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçlarıyla karşılaştırıyor. Peki, büyük ikramiye devretti mi, 6 bilen çıktı mı? İşte resmî sorgulama ekranı.

Çılgın Sayısal Loto'da 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yapılan çekilişin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online'ın 140. çekilişinde kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları kuponlarını kontrol etmeye başladı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sayıları da açıklandı. Peki, 23 Kasım Sayısal Loto sonuçları neler? Hangi numaralar çıktı? 6 bilen var mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte ayrıntılar...

23 KASIM 2026 SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango Online tarafından 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı.

Yılın 140. çekilişinde kazandıran numaralar açıklanırken sonuçları öğrenmek isteyenler resmî sorgulama ekranına yöneldi.

23 KASIM SAYISAL LOTO HANGİ SAYILAR ÇIKTI?

Çılgın Sayısal Loto'da saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 ana sayı, Joker ve SüperStar sonuçları erişime açıldı.

23 KASIM SAYISAL LOTO KAZANAN SAYILAR

15 - 57 - 6 - 42 - 86 - 44

JOKER: 11

SÜPERSTAR: 77

23 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor.

Sorgulama sayfasında 23 Kasım 2026 tarihli 140. çekiliş seçilerek şanslı numaralar ve ikramiye kategorileri incelenebiliyor.

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA JOKER VE SÜPERSTAR NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki numaralardan 6 sayı seçiliyor. Ana numaraların belirlenmesinin ardından Joker sayısı da açıklanıyor.

Joker, çekilişte 5 ana numarayı doğru tahmin eden katılımcılar için 5+1 kategorisinde önem taşıyor.

SüperStar ise ayrı belirlenen bir sayı üzerinden ek ikramiye kazanma imkânı sunuyor.

BİR SONRAKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

23 Kasım Pazartesi çekilişinin ardından haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenecek.

Yeni çekilişe katılmak isteyenler kupon işlemlerini yetkili satış noktalarından veya Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirebilecek.