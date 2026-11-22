Serie A'da milli aranın ardından Milan, sahasında Frosinone ile kozlarını paylaşıyor. İki ekip de üst sıralar için puan mücadelesi veriyor. Peki, Milan-Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Milan-Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 12. hafta mücadelesinde Milan, Frosinone'yi konuk ediyor. Sezonun ilk bölümünde üst sıralarda yer alan iki takım, milli ara dönüşünde önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Rúben Amorim'in çalıştırdığı Milan, taraftarının desteğiyle galibiyet ararken Massimiliano Alvini yönetimindeki Frosinone başarılı performansını sürdürmek istiyor. Peki, Milan-Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, takımların son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

MILAN-FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan-Frosinone maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Serie A'nın 12. haftasındaki karşılaşmaya Milano'daki San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MILAN-FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Milan-Frosinone karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN VE FROSINONE'NİN PUAN DURUMU

Milan, Serie A'da geride kalan 11 karşılaşmada topladığı 24 puanla üst sıralarda bulunuyor. Lige yükseldikten sonra etkili bir performans ortaya koyan Frosinone ise 20 puana ulaştı. Konuk ekip, sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet ve 24 gole imza attı.