Liverpool-Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?
Liverpool ile Manchester United arasındaki dev randevuda yeni bir sayfa açılıyor. Premier Lig'in 11. haftasında ev sahibinin kadro durumu ve konuk ekibin teknik direktör değişikliği dikkat çekiyor. Peki, derbi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Liverpool-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 11. haftası Liverpool-Manchester United derbisine sahne oluyor. Milli ara sonrasında yeniden başlayan ligde iki ezeli rakip, Anfield'da önemli bir mücadeleye çıkıyor. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, takımını kritik karşılaşmaya hazırlarken Manchester United'da Mauricio Pochettino dönemi resmen başlıyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi nerede oynanacak, takımlardaki son durum ne? İşte ayrıntılar...
LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool-Manchester United maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadeleye Liverpool'un sahası Anfield ev sahipliği yapacak.
LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool ile Manchester United arasındaki Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca beIN CONNECT üzerinden de takip edilebilecek.
POCHETTINO DÖNEMİ BAŞLIYOR
Manchester United, Liverpool deplasmanına yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde çıkacak. Michael Carrick'in ardından göreve getirilen Arjantinli teknik adam, İngiliz ekibinin başındaki ilk resmi maçında Anfield'da sınav verecek.
LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI