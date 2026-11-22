Liverpool-Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Liverpool ile Manchester United arasındaki dev randevuda yeni bir sayfa açılıyor. Premier Lig'in 11. haftasında ev sahibinin kadro durumu ve konuk ekibin teknik direktör değişikliği dikkat çekiyor. Peki, derbi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...