Marsilya-Le Mans karşılaşması, Fransa Ligue 1'de üst sıralar ile düşme hattı açısından önem taşıyor. Bruno Genesio'nun ekibi taraftarı önünde serisini sürdürmek, Le Mans ise kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda ve nerede? İşte merak edilenler...

Marsilya-Le Mans maçını canlı takip etmek için tıklayınız...



Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya ile Le Mans, Orange Vélodrome'da kozlarını paylaşıyor. Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi ekip, ligde yakaladığı beş maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Le Mans ise zorlu deplasmanda puan arayacak. İki takımın milli ara sonrasındaki performansı merak edilirken gözler mücadeleye çevrildi. Peki, Marsilya-Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, muhtemel 11'lerde kimler var? İşte ayrıntılar...

MARSİLYA-LE MANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya-Le Mans maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki mücadeleye Orange Vélodrome ev sahipliği yapacak.

MARSİLYA-LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Marsilya ile Le Mans arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA-LE MANS MUHTEMEL 11'LERİ

Ligue 1'in yayımladığı muhtemel kadrolara göre Marsilya'da De Lange'nin kalede, Weah, Egan-Riley, Aguerd ve Ulisses Garcia'nın savunmada görev yapması bekleniyor. Orta sahada Hojbjerg ile Nnadi, hücum hattında ise Harit, Abdelli, Paixão ve Gouiri öne çıkıyor.

Le Mans'ın ise Kocik, Bamba, Yohou, Voyer, Buades, Traoré, Lauray, Bretelle, Calodat, Mafouta ve Gueye'den oluşan bir kadroyla sahaya çıkabileceği belirtiliyor. Resmî ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

MARSİLYA-LE MANS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI