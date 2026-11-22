La Liga'da Getafe-Atletico Madrid mücadelesi öncesinde gözler Coliseum'a çevrildi. Diego Simeone'nin ekibi zirve takibini sürdürmek, Jose Bordalas'ın öğrencileri ise taraftarı önünde direnç göstermek istiyor. Peki, Madrid derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Getafe, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Diego Simeone yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, milli ara dönüşünde ligdeki zirve yarışından kopmamak için sahaya çıkacak. Jose Bordalas'ın Getafe'si ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibinden puan almayı hedefliyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Madrid derbisi nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe-Atletico Madrid maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 13. haftasındaki Madrid derbisi, Getafe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Coliseum'da oynanacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

La Liga'daki Getafe-Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ENES ÜNAL GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Getafe'nin resmî maç sayfasında milli futbolcu Enes Ünal, Atletico Madrid karşılaşmasının oyuncu listesinde bulunuyor. Ancak Enes Ünal'ın mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

Coliseum'da oynanacak Getafe-Atletico Madrid mücadelesini Jesús Gil Manzano yönetecek. İspanyol hakemin yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Javier Martínez Nicolás üstlenecek.

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