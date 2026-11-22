Hull City-Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier League'de Hull City, formda Brighton & Hove Albion'u sahasında konuk ediyor. Biri galibiyet özlemini dindirmeye, diğeri zirveye yaklaşmaya çalışıyor. Peki, Hull City-Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...