Hull City-Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier League'de Hull City, formda Brighton & Hove Albion'u sahasında konuk ediyor. Biri galibiyet özlemini dindirmeye, diğeri zirveye yaklaşmaya çalışıyor. Peki, Hull City-Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Hull City-Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier League'de 11. haftanın heyecanı Hull City-Brighton & Hove Albion karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona etkili başlayan ve ikinci sıraya kadar yükselen Brighton & Hove Albion, milli aranın ardından deplasmanda galibiyet arıyor. Hull City ise sahasında güçlü rakibini durdurarak ligde yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Peki, Hull City-Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenir? İşte detaylar...
HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hull City-Brighton & Hove Albion maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Premier League'in 11. haftasındaki karşılaşma, İngiltere'nin Hull kentinde bulunan MKM Stadyumu'nda oynanacak.
HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier League'deki Hull City-Brighton & Hove Albion mücadelesi, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇININ HAKEMİ KİM?
MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Peter Bankes yönetecek. Bankes'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Blake Antrobus üstlenecek.
HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI CANLI TAKİP EKRANI